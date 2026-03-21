В Акмолинской области сотрудники патрульной полиции предотвратили трагедию, оказав помощь водителю, потерявшему сознание в автомобиле, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошёл утром 20 марта на автодороге Астана — Петропавловск. Около 07:00 инспекторы батальона патрульной полиции заметили на обочине автомобиль «Газель», из-под капота которого шёл густой дым.

Полицейские остановились и попытались привлечь внимание водителя, однако он не реагировал. Тогда один из инспекторов разбил боковое стекло. В салоне находился мужчина без сознания.

Сотрудники полиции оперативно извлекли его на свежий воздух и начали оказывать первую помощь. До прибытия скорой помощи они поддерживали состояние пострадавшего, после чего сопроводили медиков до ближайшего лечебного учреждения.

Позже выяснилось, что 22-летний водитель уснул в заведённом автомобиле и получил отравление угарным газом. Благодаря своевременным действиям полицейских его удалось спасти — в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

В полиции напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности при эксплуатации автомобиля, особенно во время остановок и ночёвок в пути.