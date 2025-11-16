Патрульные спасли водителя, пережившего инсульт на трассе Семей – Павлодар
Благодаря профессионализму сотрудников полиции удалось спасти жизнь человеку.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На трассе Семей – Павлодар сотрудники дорожно-патрульной службы спасли жизнь водителю грузовика, у которого внезапно произошёл инсульт. Инцидент произошёл вечером 14 ноября около 19:00, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на ДП области Абай.
Патрульный экипаж — капитан полиции Азамат Балгабаев, капитан Жаксылык Кожагулов и старший лейтенант Жасулан Сарбасов — заметил грузовик, который двигался неуверенно, будто водитель потерял контроль. Полицейские приняли решение немедленно остановить транспорт.
Водитель смог припарковаться и выйти из кабины, однако сразу сообщил, что ему плохо, и спустя несколько секунд потерял сознание. Правоохранители незамедлительно приступили к сердечно-лёгочной реанимации, что позволило восстановить сердцебиение.
Понимая критическую ситуацию, полицейские решили не ждать прибытия скорой помощи на месте и оперативно начали транспортировку пострадавшего в сторону Семея. Уже в городе экипаж встретился с медицинской бригадой и передал мужчину врачам.
По словам специалистов, у водителя произошёл инсульт, и именно быстрые и слаженные действия патрульных предотвратили трагедию.
В полиции подчеркнули, что благодаря профессионализму и человеческому участию сотрудников удалось спасти жизнь человеку.
Самое читаемое
- Алматы и Шымкент связала полностью четырехполосная трасса
- Бывшую жену боксера Бивола будет проверять МВД России
- Семья из Германии отравилась уличной едой в Стамбуле: двое детей умерли
- Смертельное ДТП в Акмолинской области: 80-летний водитель избежал тюрьмы
- Скончалась казахстанская поэтесса Куляш Ахметова