На трассе Семей – Павлодар сотрудники дорожно-патрульной службы спасли жизнь водителю грузовика, у которого внезапно произошёл инсульт. Инцидент произошёл вечером 14 ноября около 19:00, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на ДП области Абай.

Патрульный экипаж — капитан полиции Азамат Балгабаев, капитан Жаксылык Кожагулов и старший лейтенант Жасулан Сарбасов — заметил грузовик, который двигался неуверенно, будто водитель потерял контроль. Полицейские приняли решение немедленно остановить транспорт.

Водитель смог припарковаться и выйти из кабины, однако сразу сообщил, что ему плохо, и спустя несколько секунд потерял сознание. Правоохранители незамедлительно приступили к сердечно-лёгочной реанимации, что позволило восстановить сердцебиение.

Понимая критическую ситуацию, полицейские решили не ждать прибытия скорой помощи на месте и оперативно начали транспортировку пострадавшего в сторону Семея. Уже в городе экипаж встретился с медицинской бригадой и передал мужчину врачам.

По словам специалистов, у водителя произошёл инсульт, и именно быстрые и слаженные действия патрульных предотвратили трагедию.

В полиции подчеркнули, что благодаря профессионализму и человеческому участию сотрудников удалось спасти жизнь человеку.