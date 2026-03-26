В Усть-Каменогорске двое мужчин совершили вооружённое нападение на патрульного полицейского и были задержаны, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошёл во дворе одного из жилых домов на улице Сагадата Нурмагамбетова. По предварительной информации, подросток сообщил в полицию о двух мужчинах, которые находились во дворе в состоянии алкогольного опьянения.

Прибывший на вызов патрульный столкнулся с правонарушителями лицом к лицу. Однако они не подчинились законным требованиям и напали на полицейского.

В результате сотрудник полиции получил огнестрельное ранение. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

Хотя подозреваемые пытались скрыться с места происшествия, их личности вскоре были установлены, и мужчины были задержаны.

Оба подозреваемых помещены в изолятор временного содержания, огнестрельное оружие изъято. Начато досудебное расследование.