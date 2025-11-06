В одной из районных больниц Акмолинской области было обнаружено тело пациента на территории медицинского учреждения, передает BAQ.KZ.

Информацию подтвердили в департаменте полиции региона.

Сотрудники правоохранительных органов начали досудебное расследование по факту смерти мужчины. По предварительным данным, пациент страдал психическим расстройством и совершил суицид.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По завершении расследования будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ход расследования находится на личном контроле руководства Департамента полиции, чтобы обеспечить полное и объективное выяснение всех деталей произошедшего.