В Национальном центре нейрохирургии успешно проведена уникальная операция по протезированию шейного полифункционального диска гражданке Канады, впервые прибывшей в Казахстан для получения высокотехнологичной медицинской помощи, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минздрав.

У иностранной пациентки была диагностирована грыжа шейного отдела позвоночника. В ходе операции врачи применили современный полифункциональный протез, который сохраняет естественную подвижность позвоночника и обеспечивает полное восстановление движений. Хирургическое вмешательство проводилось под микроскопом, малоинвазивным доступом и с использованием высокоточного операционного оборудования. В процедуре участвовали специалисты, владеющие передовыми микрохирургическими технологиями.

Пациентка, Наталья, рассказала, что на протяжении пяти лет страдала от сильных болей, скованности и онемения в руках и спине.

"После операции я почувствовала облегчение уже на следующий день", — поделилась она.

Наталья живет в Канаде более 25 лет. Столкнувшись с ухудшением самочувствия, она начала искать варианты лечения и, изучив информацию в интернете, выбрала Национальный центр нейрохирургии в Казахстане. "Я никогда не была в Казахстане и не знала, чего ожидать, но, ознакомившись с деятельностью Центра, поняла, что обратилась в современное и компетентное учреждение", — отметила пациентка.

По её словам, операция прошла на высочайшем уровне.