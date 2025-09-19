Воздушный борт "Казавиаспаса" МЧС РК совершил срочную эвакуацию из Бурлинского района Западно-Казахстанской области. Вертолётом в областной центр была доставлена 49-летняя женщина, находившаяся в тяжёлом состоянии, передает BAQ.KZ.

Рейс санавиации позволил оперативно переправить пациентку в многопрофильную больницу, где её сразу передали узким специалистам для оказания необходимой помощи.

В ведомстве отметили, что слаженные действия экипажа и врачей существенно сократили время транспортировки и повысили шансы на успешное лечение.