Пациентку из ЗКО экстренно эвакуировали санавиацией в областную больницу
Благодаря слаженной работе экипажа и врачей удалось сократить время транспортировки.
Вчера, 07:15
225Фото: МЧС РК
Воздушный борт "Казавиаспаса" МЧС РК совершил срочную эвакуацию из Бурлинского района Западно-Казахстанской области. Вертолётом в областной центр была доставлена 49-летняя женщина, находившаяся в тяжёлом состоянии, передает BAQ.KZ.
Рейс санавиации позволил оперативно переправить пациентку в многопрофильную больницу, где её сразу передали узким специалистам для оказания необходимой помощи.
В ведомстве отметили, что слаженные действия экипажа и врачей существенно сократили время транспортировки и повысили шансы на успешное лечение.
