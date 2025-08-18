В Казахстане пациенты, перенесшие трансплантацию органов, будут и дальше обеспечиваться необходимыми препаратами и медицинской помощью, передает BAQ.KZ. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев на встрече с пациентскими организациями.

По его словам, перевод ряда заболеваний, включая состояние после трансплантации, в перечень обязательного социального медицинского страхования не приведет к сокращению помощи, а напротив — расширит доступ к лечению.

Сегодня в стране свыше 3,5 тыс. пациентов после трансплантации, и 99% из них имеют статус застрахованных. Для льготных категорий граждан, а также тех, за кого страховые взносы уплачивает государство или работодатель, гарантии по обеспечению лекарствами сохранятся в полном объеме.