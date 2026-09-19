Пауэрбанк загорелся в бизнес-классе: самолет развернули над Атлантикой

Рейс KLM из Амстердама в Кюрасао пришлось развернуть над Атлантикой после того, как в бизнес-классе загорелся пауэрбанк. По данным нидерландских СМИ, устройство принадлежало бывшему главе KLM Камилю Эурлингсу. Пауэрбанк был подключен к розетке в кресле, хотя правила авиакомпании запрещают использовать и заряжать такие устройства во время полета.

Пассажиры рассказали СМИ, что сначала услышали громкий хлопок, после чего увидели пламя. Экипаж быстро потушил пожар. KLM подтвердила, что один человек получил легкие травмы. Его имя авиакомпания не раскрыла из соображений конфиденциальности. Самолет находился в воздухе около пяти с половиной часов, когда пилоты приняли решение вернуться в Амстердам.

После посадки 322 пассажиров разместили в гостинице, а на следующий день отправили в Кюрасао другим самолетом. Камиль Эурлингс ранее возглавлял KLM, а до работы в авиакомпании занимал пост министра транспорта Нидерландов.