Павел Дуров наградит победителей олимпиады по ИИ в Астане цифровыми кубками

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о специальных призах для победителей 3-й Международной олимпиады по искусственному интеллекту (IOAI 2026), которая сегодня стартовала в Астане. Соответствующее сообщение предприниматель опубликовал в своем официальном Telegram-канале, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Дурова, победителям вручат 240 эксклюзивных цифровых кубков Intelligence Cups, которые будут выпущены в Telegram в формате цифровых коллекционных предметов (Digital Collectibles).

«Международная олимпиада по искусственному интеллекту 2026 года начинается сегодня. В знак поддержки тех, кто будет заново создавать нашу цивилизацию, мы выпустим 240 эксклюзивных кубков Intelligence Cups для победителей», – написал Павел Дуров.

Он отметил, что для обладателей наград предусмотрена гарантированная минимальная стоимость обратного выкупа.

Так, минимальная стоимость золотого цифрового кубка составит 1000 долларов, серебряного – 500 долларов, бронзового – 300 долларов.

При этом Дуров подчеркнул, что благодаря ограниченному количеству наград их стоимость на вторичном рынке может оказаться значительно выше.

«Мы гарантируем минимальные цены обратного выкупа, однако ограниченный тираж этих кубков может сделать их значительно более ценными на вторичном рынке», – отметил он.

В завершение основатель Telegram пожелал удачи всем участникам соревнований.

«Удачи всем разработчикам искусственного интеллекта!» – написал Павел Дуров.

Напомним, 3-я Международная олимпиада по искусственному интеллекту (IOAI 2026) проходит в Астане с 2 по 8 августа. В соревнованиях принимают участие около 500 школьников, руководителей команд и экспертов из 106 стран и территорий. Казахстан впервые принимает олимпиаду такого уровня.