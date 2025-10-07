Павел Дуров после Digital Bridge освежился на озере Кольсай
Павел Дуров окунулся в озере Кольсай.
Основатель Telegram Павел Дуров накануне прилетел в Казахстан и принял участие в международном форуме Digital Bridge в Астане, где обсуждал развитие цифровых технологий и стартапов в Центральной Азии, передает BAQ.KZ.
Сразу после форума предприниматель отправился в Алматинскую область. В сторис на своей странице Дуров опубликовал видео, где выходит из воды на фоне живописного озера Кольсай, подписав кадр: “It was a good swim” (перевод: Хорошо поплавал)
Стоит отметить, что Кольсайские озёра входят в состав Государственного национального природного парка "Көлсай көлдері". На официальных сайтах парка указано, что купаться в озёрах запрещено - вода очень холодная, возможны подводные течения и другие риски.
