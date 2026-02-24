Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о возбуждении против него уголовного дела в России. Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале, передает BAQ.KZ.

По словам предпринимателя, дело связано с обвинением в «пособничестве терроризму».

«Россия возбудила против меня уголовное дело за “пособничество терроризму”. Каждый день власти выдумывают новые предлоги, чтобы ограничить доступ россиян к Telegram, стремясь подавить право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова. Печальное зрелище государства, боящегося собственного народа», — заявил Дуров.

Других подробностей он не привёл. Официальных комментариев российских ведомств на момент публикации не поступало.