Павел Дуров заявил о давлении со стороны российских властей
Основатель Telegram обвинил власти в попытке ограничить свободу слова.
2026
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о возбуждении против него уголовного дела в России. Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале, передает BAQ.KZ.
По словам предпринимателя, дело связано с обвинением в «пособничестве терроризму».
«Россия возбудила против меня уголовное дело за “пособничество терроризму”. Каждый день власти выдумывают новые предлоги, чтобы ограничить доступ россиян к Telegram, стремясь подавить право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова. Печальное зрелище государства, боящегося собственного народа», — заявил Дуров.
Других подробностей он не привёл. Официальных комментариев российских ведомств на момент публикации не поступало.
