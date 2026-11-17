В окрестностях Павлодара образовались десятки стихийных водоёмов, куда ассенизаторы незаконно сливают канализационные отходы. Нечистоты попадают в лесопосадки, дачные массивы и даже на участки возле городского кладбища. Нарушения фиксируют регулярно, но проблема не исчезает. Почему перевозчикам проще загрязнять землю, чем пользоваться очистными сооружениями, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Первый канал «Евразия».

В городе насчитывается около 20 тысяч частных домов, часть которых не подключена к центральной канализации. Их жители вынуждены пользоваться услугами ассенизаторских машин для откачки бытовых стоков.

Однако не все перевозчики доставляют отходы туда, где их должны принимать и очищать. Некоторые предпочитают сливать содержимое цистерн в открытой степи, лесопосадках, возле дач и в городские канализационные колодцы.

В результате вокруг Павлодара появляются целые озёра из нечистот. Сточные воды растекаются по земле, образуя новые протоки и загрязняя прилегающие территории.

Экономия в тысячу тенге оборачивается экологической проблемой

Одна из причин незаконных сливов – желание перевозчиков сократить расходы и время в пути.

В Павлодаре действуют официальные очистные сооружения, однако до них необходимо ехать за город. Кроме того, приём отходов платный.

По словам инспектора водной инспекции ТОО «Павлодар-Водоканал» Екатерины Красницкой, откачка бытовых стоков обходится клиентам примерно в 7–16 тысяч тенге. При этом за их приём на очистных сооружениях нужно заплатить всего 500–1000 тенге.

Получается, что ради экономии сравнительно небольшой суммы некоторые ассенизаторы предпочитают избавляться от отходов незаконно.

Последствия такой экономии могут оказаться значительно серьёзнее. Попадание неочищенных канализационных стоков на открытый грунт создаёт риск загрязнения почвы и водных ресурсов. При этом масштабы возможного экологического ущерба в окрестностях Павлодара ещё требуют оценки специалистов.

Нарушения фиксируют десятками, но проблема остаётся

В ТОО «Павлодар-Водоканал» заявляют, что ежемесячно выявляют десятки случаев незаконного слива канализационных отходов.

Сотрудники предприятия фиксируют номера ассенизаторских автомобилей и собирают сведения о нарушителях. Однако самостоятельно штрафовать водителей или владельцев машин водоканал не вправе.

«У Водоканала нет таких полномочий, чтобы напрямую штрафовать ассенизаторские службы. Каждый месяц мы выявляем десятки случаев таких незаконных сливов, но, как вы видите, ситуация не улучшается. И из года в год становится всё хуже и хуже», – рассказал первый заместитель генерального директора ТОО «Павлодар-Водоканал» Артур Шпейзер.

За подобные административные нарушения предусмотрены штрафы, которые, по информации телеканала, могут составлять от 40 тысяч до почти 500 тысяч тенге.

Однако остаётся открытым вопрос, насколько эффективно эти меры применяются на практике.

Кто должен наказывать ассенизаторов?

С начала 2026 года полиция Павлодара зарегистрировала более шести тысяч нарушений правил благоустройства.

Но эта цифра не отражает реального количества незаконных сливов канализационных отходов. В общую статистику входят и другие нарушения – выброс мусора, повреждение фасадов, отсутствие урн.

Сколько именно ассенизаторов привлекли к ответственности, в полиции уточнить не смогли.

С августа дополнительные полномочия по таким нарушениям получил Департамент экологии. Однако, как сообщили в ведомстве, за три месяца из правоохранительных органов туда поступил только один материал.

Водоканал регулярно выявляет нарушения, полиция ведёт административную статистику, экологические инспекторы получили дополнительные полномочия, но незаконные сливы продолжаются.

Пока неясно и то, кто должен заниматься очисткой уже загрязнённых территорий, сколько таких участков официально выявлено и проводились ли исследования почвы и воды.

Между тем проблема выходит далеко за рамки неприятного запаха. Речь идёт о систематическом сбросе канализационных отходов в окружающую среду и необходимости не только наказывать нарушителей, но и устранять последствия их действий.