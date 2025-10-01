Через три года финансовый баланс регионов Казахстана заметно изменится, передает BAQ.KZ.

По словам первого вице-министра национальной экономики Азамата Амрина, в 2028 году Павлодарская область впервые достигнет самодостаточности, а Мангистауская область вновь станет донором республиканского бюджета.

Согласно прогнозам, общий объём бюджетных субвенций составит 5,1 трлн тенге в 2026 году, 6,4 трлн - в 2027-м и 6,8 трлн - в 2028-м. В то же время бюджетные изъятия вырастут с 0,9 трлн тенге в 2026 году до 1,4 трлн в 2028-м.

"В 2028 году Павлодарская область будет самодостаточной, а Мангистауская область вновь станет донором", — подчеркнул Амрин на заседании Комитета по финансам и бюджету Сената.

По оценке министерства, такие изменения позволят снизить зависимость местных бюджетов от трансфертов республиканского уровня и усилить финансовую самостоятельность регионов.