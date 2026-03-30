Павлодарец провалился под лёд на реке Есиль
Мужчину эвакуировали на безопасный берег.
Сегодня 2026, 01:33
Фото: BAQ.kz
В Петропавловске произошёл тревожный инцидент на реке Есиль. Мужчина 1972 года рождения провалился под тонкий весенний лёд и не мог выбраться самостоятельно, передает BAQ.kz.
Его крики услышал прохожий и мгновенно позвонил в службу 112.
На помощь прибыли спасатели, и именно новая аэролодка, недавно поступившая на вооружение североказахстанских служб, позволила быстро добраться до пострадавшего. Специалисты эвакуировали мужчину на безопасный берег.
Медики осмотрели пострадавшего на месте. Госпитализация не потребовалась, и мужчину доставили домой.