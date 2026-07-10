Павлодарец скрывался с долгом по алиментам в 7 млн тенге

В Павлодарской области с начала года полицейские установили местонахождение 104 должников по алиментам, которые находились в розыске. Одним из них оказался мужчина, задолжавший своим двум несовершеннолетним детям около 7 млн тенге. По данным полиции, он долгое время скрывался от судебных исполнителей, из-за чего к его поискам подключились сотрудники миграционной службы.

Должника нашли в одной из квартир на улице Железнодорожной в Павлодаре. После задержания материалы передали судебным исполнителям для дальнейшего взыскания задолженности. За неисполнение судебного решения мужчину привлекли к ответственности и поместили в специальный приемник.

Как сообщил заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Малик Онгарбаев, с начала года правоохранители разыскали уже 104 неплательщика алиментов. В полиции напомнили, что за уклонение от выплаты алиментов предусмотрена административная и уголовная ответственность.