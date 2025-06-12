Павлодарка бросила детей на двое суток и уехала отмечать отпуск
Полиция вмешалась после сигнала соседки.
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В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" полицейские выявили факт оставления двух малолетних детей без присмотра, передает BAQ.KZ.
Жительница одного из районов обратилась в полицию с сообщением: в соседней квартире на протяжении двух суток слышны детские голоса и шум, при этом взрослых не видно. По её словам, детям около 9 и 11 лет.
На место прибыли участковые инспекторы и сотрудники ювенальной полиции. Информация подтвердилась — дети действительно находились одни. Позже выяснилось, что их мать, оставив их без присмотра, уехала отмечать отпуск с друзьями.
В целях безопасности дети были временно помещены в Региональный центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах. За их состоянием следят специалисты.
Найденная позже женщина была освидетельствована — в её организме зафиксировано алкогольное опьянение. За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей она привлечена к ответственности. Кроме того, её поведение будет рассмотрено на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних.
В полиции напомнили: оставление детей без присмотра — не просто административное правонарушение, но и серьёзная угроза для их жизни и здоровья. Именно благодаря бдительности соседки удалось вовремя защитить детей.
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