Павлодарка выбросила детей из окна: стали известны детали
Мать могла состоять на учёте в психиатрическом учреждении.
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Пресс-службы управления здравоохранения и департамента полиции Павлодарской области сообщили некоторые детали после падния семьи из окна жилого дома, передает BAQ.KZ.
30 июля в 13:00 медикам поступил экстренный вызов о том, что женщина выбросила из окна пятого этажа двоих своих детей, а затем выпрыгнула сама. Инцидент произошёл в доме на улице Нурмагамбетова. Тяжело пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы в течение 6 минут.
Ребёнок 2024 года рождения был доставлен в больницу в состоянии клинической смерти. В приёмном покое его реанимировали и госпитализировали в отделение реанимации. Его диагноз включает:
- травматический шок III степени,
- кома III степени,
- обширную черепно-мозговую травму,
- множественные переломы черепа,
- ушиб головного мозга,
- контузии внутренних органов.
Ребёнок 2017 года рождения госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головы, переломом таза и внутренними повреждениями. Его состояние оценивается как тяжёлое.
Женщина, 1991 года рождения находится в сознании, но в тяжёлом состоянии. Выявлены:
- переломы верхних и нижних конечностей,
- закрытая черепно-мозговая травма.
Ей проводят интенсивную терапию в реанимационном отделении.
В пресс-службе департамента полиции Павлодарской области сообщили, что по данному факту проводится расследование по статьям о покушении на убийство и самоубийство. Как выяснилось, женщина выбросила детей из окна подъезда. Они упали на козырек.
"По предварительной информации, женщина состояла на учёте в профильном медицинском учреждении. Установлены все обстоятельства происшествия, материалы дела переданы в следственный отдел. На месте работают следственно-оперативная группа и медицинские специалисты социальной службы", - прокомментировали в ДП.
Все пострадавшие находятся в стационаре, им оказывают всю необходимую помощь.
Уточняется, состоится ли дальнейшее привлечение к уголовной ответственности в отношении женщины, которая, по словам правоохранителей, может пройти психолого-медицинскую экспертизу в рамках расследования.
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