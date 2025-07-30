Пресс-службы управления здравоохранения и департамента полиции Павлодарской области сообщили некоторые детали после падния семьи из окна жилого дома, передает BAQ.KZ.

30 июля в 13:00 медикам поступил экстренный вызов о том, что женщина выбросила из окна пятого этажа двоих своих детей, а затем выпрыгнула сама. Инцидент произошёл в доме на улице Нурмагамбетова. Тяжело пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы в течение 6 минут.

Ребёнок 2024 года рождения был доставлен в больницу в состоянии клинической смерти. В приёмном покое его реанимировали и госпитализировали в отделение реанимации. Его диагноз включает:

травматический шок III степени,

кома III степени,

обширную черепно-мозговую травму,

множественные переломы черепа,

ушиб головного мозга,

контузии внутренних органов.

Ребёнок 2017 года рождения госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головы, переломом таза и внутренними повреждениями. Его состояние оценивается как тяжёлое.

Женщина, 1991 года рождения находится в сознании, но в тяжёлом состоянии. Выявлены:

переломы верхних и нижних конечностей,

закрытая черепно-мозговая травма.

Ей проводят интенсивную терапию в реанимационном отделении.

В пресс-службе департамента полиции Павлодарской области сообщили, что по данному факту проводится расследование по статьям о покушении на убийство и самоубийство. Как выяснилось, женщина выбросила детей из окна подъезда. Они упали на козырек.

"По предварительной информации, женщина состояла на учёте в профильном медицинском учреждении. Установлены все обстоятельства происшествия, материалы дела переданы в следственный отдел. На месте работают следственно-оперативная группа и медицинские специалисты социальной службы", - прокомментировали в ДП.

Все пострадавшие находятся в стационаре, им оказывают всю необходимую помощь.

Уточняется, состоится ли дальнейшее привлечение к уголовной ответственности в отношении женщины, которая, по словам правоохранителей, может пройти психолого-медицинскую экспертизу в рамках расследования.