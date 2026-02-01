Молодежь возвращается к идеям прошлого: павлодарский студент заинтересовался левыми идеями, сообщает BAQ.kz.

Все больше молодых казахстанцев начинают по-новому осмысливать исторический опыт страны и проявлять интерес к социально ориентированным идеям. В Павлодаре студент колледжа ИнЕУ Илья Александров, активист Ассамблеи народа Казахстана, рассказал, почему левоцентристские взгляды и деятельность Народной партии Казахстана оказались ему близки.

По словам Ильи Александрова, внимание на партию он обратил около полугода назад, увидев материалы в социальных сетях и заметив активную работу в Доме дружбы АНК. Молодой человек отметил, что его привлекла ориентированность партии на интересы простых людей и социальную справедливость.

Студент второго курса, обучающийся по специальности "автомеханик", признался, что ранее политикой почти не интересовался, однако со временем начал искать идеи, которые соответствуют его взглядам. В числе таких он выделил левоцентристское направление.

Илья также подчеркнул важность диалога со старшим поколением и отметил, что советский период, несмотря на разные оценки, сыграл значимую роль в развитии промышленности и инфраструктуры страны.

По его мнению, сегодня среди молодежи растет запрос на взвешенный взгляд на прошлое — без крайностей и однозначных оценок, с попыткой понять и сохранить то ценное, что было накоплено предыдущими поколениями.