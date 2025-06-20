В Павлодарской области студенты Высшего инновационного аграрного колледжа "Ertis" превратили обучение в настоящую научно-предпринимательскую лабораторию, передает BAQ.KZ. Будущие ветеринары и агротехнологи уже в период учёбы реализуют проекты, которые не только укрепляют их профессиональные навыки, но и имеют экономическую отдачу.

Одним из ярких примеров стала инкубация редких пород домашних птиц - "Брама", "Джерсийский гигант" и "Кучинская юбилейная". Под чутким контролем студентов выведено более 30 голов. Все этапы, от закладки яйца до формирования эмбриона, сопровождаются научными наблюдениями и документируются в рамках практических исследований.

Но студенты колледжа не ограничиваются только птицеводством. В числе последних достижений - искусственное осеменение казахской белоголовой породы коров, одной из самых продуктивных мясных пород в Казахстане. Эти работы они проводят самостоятельно под наблюдением наставников, совмещая теорию с практикой и получая опыт, который ценится на рынке труда.

Как отмечает директор колледжа Айгуль Байжуманова, подобные практикоориентированные занятия формируют у студентов реальные профессиональные компетенции и навыки принятия самостоятельных решений: "Мы не просто обучаем, мы готовим будущих специалистов с предпринимательским мышлением".

Поддержка таких инициатив осуществляется в рамках Дорожной карты по трансформации технического и профессионального образования на 2025–2027 годы. В колледжах создаются специальные центры "Business Startup", где студенты могут развивать и продвигать свои идеи - от фермерских решений до IT-продуктов.

На сегодняшний день по всей стране учащимися колледжей уже реализуется более 700 стартапов в разных сферах экономики - от инновационного полива до экотехнологий.