Пансионат "Салауатты ана", созданный для беременных из отдаленных районов Павлодарской области, начал работу в полноценном режиме, сообщает BAQ.kz.

Из медицинского учреждения уже выписали первых двух пациенток. Одной из них стала жительница Майского района Шынар Дакеш, которая была госпитализирована 14 января. Женщину направили в пансионат с учетом осложненного анамнеза предыдущей беременности и необходимости постоянного наблюдения вблизи областного перинатального центра.

– Прошлая беременность проходила тяжело, поэтому, чтобы избежать рисков, меня разместили здесь. Из аула сложно часто ездить на осмотры, а в пансионате все рядом. Врачи внимательные, условия комфортные, тепло, уютно, хорошее питание, – рассказала Шынар Дакеш.

Как сообщила заведующая отделением женской консультации перинатального центра Гульбану Акильжанова, у пациентки был диагностирован тройной рубец на матке, что требовало динамического наблюдения в условиях областного стационара. В настоящее время состояние женщины стабильно, как и у второй пациентки, прибывшей из района Аккулы.

– Открытие пансионата направлено прежде всего на обеспечение безопасности и комфорта беременных женщин из сельской местности. Здесь могут находиться пациентки, которым необходимо регулярное наблюдение, спокойная обстановка и круглосуточная медицинская поддержка. Все решения принимаются коллегиально на консилиуме. Пребывание в пансионате для женщин бесплатное, – отметила Гульбану Акильжанова.

Напомним, пансионат "Салауатты ана" был открыт в конце 2025 года в рамках реновации областного перинатального центра. Учреждение рассчитано на две койки. В перспективе планируется принять до 50 женщин, при необходимости медики готовы рассмотреть возможность расширения.