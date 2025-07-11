В Павлодаре 94-летний постоялец дома престарелых пожертвовал накопленные деньги на паломничество в Мекку детям с особыми потребностями. Сагадат Жумабаев решил направить все свои сбережения в благотворительный центр коррекции и развития, передает BAQ.KZ.

По данным Irbis TV, пожилой мужчина более десяти лет мечтал совершить хадж, с 2011 года он откладывал средства на поездку и накопил 3,6 млн тенге. Однако, когда необходимая сумма была собрана, мужчина понял, что стал слишком стар для поездки.

"Мне часто снится моя мама, поэтому я решил отдать накопленные деньги матерям больных детей. Хочу помочь им, потому что им очень тяжело: их дети постоянно плачут, из-за этого женщины не могут спать по ночам, не могут выйти на улицу", - рассказал Сагадат Жумабаев.

Пенсионер поделил сумму между 30 семьями, передав по 120 тысяч тенге каждому ребёнку. Возраст детей - от полутора до 15 лет. Мамы, привыкшие справляться с трудностями в одиночку, не смогли сдержать слёз.

"Это, знаете, огромный вклад для таких семей, как мы, потому что реабилитационные меры требуют огромных затрат, как я уже сказала. Естественно, такая помощь очень важна для нас. Хочется выразить огромную благодарность. Благодаря таким людям веришь в добро и понимаешь, что всё-таки ещё существуют добрые люди, которые хотят помочь таким людям, которые сопереживают, пытаются всячески поддержать. Это очень ценно", - говорит мама особенного ребёнка Асель Толеуханова.

В благодарность за добрый поступок родители подарили мужчине традиционный шапан. Сам Сагадат-ата пожелал детям крепкого здоровья, а их родителям - терпения и сил.