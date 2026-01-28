В день снятия блокады Ленинграда, 27 января, павлодарский писатель, кавалер ордена "Құрмет" Галымбек Жуматов передал областной библиотеке имени С. Торайгырова свою книгу, посвященную одной из самых трагических страниц Второй мировой войны, сообщает BAQ.kz.

Произведение "Ленинград: от пен мұз" ("Ленинград: пламя и лед") рассказывает о битве за Ленинград через судьбу главного героя — отца автора. В книге затронуты малоизвестные факты войны, а также события и предпосылки, приведшие к началу глобального конфликта.

Отец писателя, Сагимбай Жуматов, воевал в составе 951-го стрелкового полка 265-й стрелковой дивизии 8-й армии Волховского фронта. В звании ефрейтора он участвовал в операции "Искра", которая привела к прорыву блокады. Его сын Ныгмет Жуматов продолжил боевой путь в составе 8-й гвардейской дивизии и погиб в 1944 году под Псковом при прорыве линии Пантеры — Вотана.

Книга была написана в прошлом году к 80-летию Победы и посвящена тяжелейшим испытаниям, выпавшим на долю советских солдат и жителей осажденного Ленинграда.

Экземпляры издания приняла директор библиотеки Шолпан Шаяхметова. Она поблагодарила автора за вклад в сохранение исторической памяти и выразила надежду на продолжение темы в будущих произведениях.