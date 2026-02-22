Команда КВН из Павлодара "Мы Ща Выйдем" успешно прошла первый тур международного фестиваля "КиВиН-2026" в Сочи и вышла во второй этап соревнований, сообщает BAQ.kz.

Из 615 участвовавших коллективов в число 79 лучших попали именно павлодарцы, что открывает им путь к играм сезона ведущих лиг международного союза КВН.

Коллектив уже имеет серьёзные достижения: дважды становился чемпионом официальной лиги "Иртыш" и побеждал в лиге "КВН-Сибирь". На сочинском фестивале команда выступила во второй раз, показав более высокий уровень подготовки и оригинальный подход к юмору.

Первый тур длился около недели и включал конкурс в свободном формате длительностью до пяти с половиной минут. За это время команды должны были продемонстрировать лучшие шутки и убедить редакторов в своей готовности к более серьёзным выступлениям.

– Мы во второй раз приезжаем в Сочи и понимаем, какие шутки нравятся зрителям. В любую свободную минуту работали над материалом, – поделился капитан команды Асхат Кажимуханов.

Павлодарцы сделали ставку на колоритный и самобытный казахский юмор. По словам директора лиги КВН "Иртыш" Александра Сороки, эффект любой шутки зависит от её подачи и момента: "Главное – попасть в тот момент, когда шутка звучит максимально эффектно".

Эксперт также отметил, что современные инструменты вроде TikTok или искусственного интеллекта не заменят настоящей работы над юмором: "Юмор создаётся командой самостоятельно, без готовых шаблонов".

Выход команды во второй тур подтверждает правильное направление работы коллектива и востребованность их юмора. Следующее выступление "Мы Ща Выйдем" состоится 29 марта на республиканском фестивале официальной лиги "Иртыш" в ДК имени Естая.