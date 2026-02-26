В Торайгыров университете обсудили положения новой Конституции, сообщает BAQ.kz.

Ключевой акцент в дискуссии сделал кандидат юридических наук Серик Бастемиев, сосредоточив внимание на трансформации политической системы.

По словам юриста, государственное устройство включает три элемента: форму правления, территориальное устройство и политический режим. Если первые два отражены в тексте Основного закона, то характеристика политического режима прямо не обозначена.

Он напомнил, что ранее в стране действовала суперпрезидентская модель, которая по своим признакам соответствовала авторитарному режиму — с концентрацией законодательной и исполнительной власти. Новая редакция Конституции, подчеркнул эксперт, фиксирует сознательный отказ от такой конструкции.

В частности, согласно статье 45 пункту 2, Президент не вправе состоять в политической партии, что исключает само понятие «партии власти» и снижает риски узурпации полномочий.

Для иллюстрации естественности конституционных реформ Бастемиев привел пример Китай, который с 1949 по 1982 год четырежды менял Конституцию. По его словам, принятие третьей Конституции за 34 года — закономерный этап институционального развития.

Участники встречи сошлись во мнении, что обновленный Основной закон формирует новую модель управления и перераспределяет баланс ответственности между ветвями власти.