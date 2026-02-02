В Павлодаре обсудили конституционную реформу, которую участники назвали ключевым этапом развития страны, сообщает BAQ.kz.

В Доме дружбы прошел актив области по обсуждению конституционнои реформы под председательством акима Павлодарскои области Асаина Байханова.

Глава региона отметил, что обновление Основного закона является историческим шагом и создаст условия для глубоких общественно-политических преобразовании. Особое внимание в новои редакции Конституции уделено межэтническому и межконфессиональному согласию, а также приоритету образования, науки, культуры и экологическои ответственности.

Член комиссии по Конституционнои реформе Илья Теренченко сообщил, что изменения затронули 77 из 95 статеи Конституции, что составляет 84 процента текста. В документе появились новые разделы, в том числе "Народныи совет", а изменения носят системныи характер.

По его словам, главным акцентом реформы стал человек, его права и свободы, при сохранении суверенитета и территориальнои целостности Казахстана.

Председатель областного филиала Союза журналистов Казахстана Болат Аманбаев подчеркнул, что обновленная Конституция отражает историческую преемственность и направлена на защиту прав граждан, при этом изложена понятным языком.

Асаин Байханов напомнил, что окончательное решение по проекту Конституции примет народ на референдуме, и призвал активно разъяснять его содержание жителям региона.