Жители Павлодарской области активно используют цифровой сервис "Закон и Порядок" для сообщения о правонарушениях, передает BAQ.KZ со ссылкой на МВД РК.

С момента запуска платформы, инициированной МВД РК 23 июня, ею воспользовались уже 708 человек. Сервис стал популярным каналом связи с полицией, позволяя гражданам напрямую и быстро сообщать о нарушениях через мобильные приложения.

По информации департамента полиции Павлодарской области, наибольшее число обращений поступило через приложение "Омниканальность" — 311 сообщений, ещё 240 были отправлены через Egov Mobile, а 139 — через Kaspi.kz. Через сервисы жители направляли видео и фото с нарушениями правил дорожного движения и других инцидентов. Пользователи фиксировали случаи выезда на встречную полосу, езды с тонированными стёклами, проезда на красный свет, остановки на стоп-линии и даже ситуации, когда соседи перекрывали выезды во дворе.

Один из характерных случаев произошёл через Kaspi.kz: жительница Семея пожаловалась на автомобиль, припаркованный под запрещающим знаком и мешавший проезду. Через Egov Mobile поступило сообщение о брошенной машине Nissan на улице Ткачева. По всем обращениям полиция оперативно отреагировала, нарушители были установлены и привлечены к ответственности.

В полиции отмечают, что сигналы поступают в режиме реального времени, и сотрудники немедленно начинают реагировать. Цифровой сервис работает круглосуточно по всей стране и стал важным инструментом в рамках реализации инициативы Президента по повышению правопорядка и безопасности. В интерфейсе приложений предусмотрена специальная иконка для удобной отправки обращений — текстов, фото и видеозаписей.

Как подчеркнули в департаменте полиции Павлодарской области, главная цель сервиса — обеспечить быструю связь между гражданами и полицией, сделать помощь доступной, а реагирование — оперативным. Новый цифровой инструмент уже доказал свою эффективность и продолжает укреплять доверие общества к правоохранительной системе.