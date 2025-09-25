Павлодарцы помогают ловить нарушителей, не выходя из дома
Тонировка, встречка, брошенные авто.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Жители Павлодарской области активно используют цифровой сервис "Закон и Порядок" для сообщения о правонарушениях, передает BAQ.KZ со ссылкой на МВД РК.
С момента запуска платформы, инициированной МВД РК 23 июня, ею воспользовались уже 708 человек. Сервис стал популярным каналом связи с полицией, позволяя гражданам напрямую и быстро сообщать о нарушениях через мобильные приложения.
По информации департамента полиции Павлодарской области, наибольшее число обращений поступило через приложение "Омниканальность" — 311 сообщений, ещё 240 были отправлены через Egov Mobile, а 139 — через Kaspi.kz. Через сервисы жители направляли видео и фото с нарушениями правил дорожного движения и других инцидентов. Пользователи фиксировали случаи выезда на встречную полосу, езды с тонированными стёклами, проезда на красный свет, остановки на стоп-линии и даже ситуации, когда соседи перекрывали выезды во дворе.
Один из характерных случаев произошёл через Kaspi.kz: жительница Семея пожаловалась на автомобиль, припаркованный под запрещающим знаком и мешавший проезду. Через Egov Mobile поступило сообщение о брошенной машине Nissan на улице Ткачева. По всем обращениям полиция оперативно отреагировала, нарушители были установлены и привлечены к ответственности.
В полиции отмечают, что сигналы поступают в режиме реального времени, и сотрудники немедленно начинают реагировать. Цифровой сервис работает круглосуточно по всей стране и стал важным инструментом в рамках реализации инициативы Президента по повышению правопорядка и безопасности. В интерфейсе приложений предусмотрена специальная иконка для удобной отправки обращений — текстов, фото и видеозаписей.
Как подчеркнули в департаменте полиции Павлодарской области, главная цель сервиса — обеспечить быструю связь между гражданами и полицией, сделать помощь доступной, а реагирование — оперативным. Новый цифровой инструмент уже доказал свою эффективность и продолжает укреплять доверие общества к правоохранительной системе.
Самое читаемое
- В Астане изменены маршруты более 20 автобусов
- Костанай ждет новое повышение тарифа на газ — как это повлияет на коммуналку?
- Визит Токаева в США: контракты на миллиарды и новые партнёрства
- Экология, космос и ИИ: Казахстан определил научные приоритеты до 2028 года
- Рост НДС до 16%: как это повлияет на бюджет и бизнес