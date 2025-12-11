В Павлодарской области выявлены массовые нарушения в работе нотариусов, которые оформляли исполнительные надписи с грубым нарушением закона, передает BAQ.KZ.

Эти документы, являющиеся упрощённым механизмом взыскания долга, могут применяться только в случаях, когда требования кредитора бесспорны и должник письменно признаёт факт неисполнения обязательства. Однако, как показала проверка, ключевые условия процедуры систематически игнорировались.

Анализ деятельности нотариусов показал, что двое специалистов оформили более 20 тысяч исполнительных надписей. В ряде случаев один из нотариусов вынес свыше 15 надписей без основополагающих документов: договоров, расчётов задолженности и письменного признания долга гражданами. Это означает, что решения о взыскании принимались без подтверждённых оснований, что делало процедуру незаконной.

Следствием проверки также стал вывод о том, что оформление таких документов осуществлялось в сговоре с микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами. В результате жители области сталкивались с незаконным взысканием денежных средств, ухудшением кредитной истории и отсутствием возможности своевременно защитить свои права.

Массовая практика вынесения исполнительных надписей без правовых оснований стала серьёзной проблемой для граждан, поскольку лишала их законного механизма обжалования и защищённости в финансовых отношениях. Прокуратура, рассмотрев материалы проверки, внесла представление, а нотариусы, причастные к нарушениям, были лишены лицензий. Расследование продолжается, чтобы исключить повторение подобных случаев и восстановить доверие граждан к институту нотариата.