Казахстан входит в очередной паводковый сезон с усиленной подготовкой и заметно расширенными мерами безопасности. На фоне прошлогодних подтоплений власти делают ставку на системный контроль, цифровое моделирование рисков и модернизацию инфраструктуры. Но ключевой вопрос остается прежним – насколько этого достаточно, чтобы избежать повторения кризисных сценариев. Подробности выясняла корреспондент BAQ.KZ., направив запросы Министерство водных ресуров и ирригации и МЧС.

Согласно прогнозу, основной ресурс будет сосредоточен в регионах повышенного риска – Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях и области Абай. Именно здесь исторически фиксируются наиболее сложные паводковые ситуации.

При этом цифровые системы уже выдали конкретный результат. На основе данных РГП «Казгидромет» и программ Talsim-NG смоделирована потенциальная угроза для 30 населенных пунктов сразу в нескольких регионах – от Акмолинской до Западно-Казахстанской области. Это означает, что риск не гипотетический, а просчитанный.

Фактически речь идет о переходе к новой модели управления, когда государство заранее видит проблемные точки и может работать на опережение.

Водохранилища: запас есть, но он разный по стране

По состоянию на 10 марта все водохранилища работают в утвержденном режиме. Однако ситуация по регионам неоднородна.

Север и центр страны показывают одинаковый уровень накопления – 67%. При этом в северных регионах общий объем воды достигает 2071,5 млн кубометров, а свободная емкость – 641,5 млн. Это важный показатель: наличие свободного объема означает возможность принять паводковую воду без критических последствий.

На западе ситуация более чувствительная – заполнение составляет 59%. Отдельные водохранилища, такие как Кировский (31%) и Актюбинское (42%), демонстрируют относительно низкие показатели, что может как снижать давление, так и указывать на нестабильность водного баланса.

Самая высокая нагрузка фиксируется на востоке – 81% заполнения при колоссальном проектном объеме в 53 060 млн кубометров. В Усть-Каменогорское водохранилище уже заполнено на 95%, что требует особенно точного регулирования.

Южные регионы пока работают в режиме накопления, остальные – в плановом режиме. При этом расчеты пропуска паводковых вод проводятся каждые 10 дней, что говорит о постоянной корректировке сценариев.

Ставка на контроль: проверки ГТС и рост штата

Один из ключевых выводов последних лет – слабые места в инфраструктуре. В ответ на это власти резко увеличили объемы обследований.

Если в 2025 году проверено 56 гидротехнических сооружений, то в 2026 году их число вырастет до 175. Это более чем в 2 раза выше уровня 2024 года и в 3 раза – 2025 года. До 2028 года планируется охватить 557 объектов.

Параллельно усиливается кадровая база. В специализированных коммунальных предприятиях уже работают 1193 человека – на 35% больше, чем годом ранее. Это прямой ответ на дефицит специалистов, который ранее критиковался экспертами.

Важно и то, что на баланс дополнительно принято более 100 объектов. Это означает, что государство постепенно централизует контроль над гидросооружениями, снижая риск «бесхозных» объектов.

Очистка рек: масштаб есть, но сроки растянуты

Отдельный блок – санация русел рек. Запланирована очистка 52 участков общей протяженностью 814,06 км в 10 областях.

На сегодняшний день выполнено 11 мероприятий – это 166,98 км. В 2026 году планируется еще 192,55 км, а в 2027 – сразу 389,22 км.

Ключевой момент – значительная часть работ все еще впереди. Это означает, что в ближайший паводковый сезон страна входит с частично реализованной программой, а не завершенной системой защиты.

Впервые создана отдельная рабочая группа с Российской Федерацией по пропуску половодий и паводков. Это критически важно, учитывая трансграничный характер многих рек.

В феврале в Астане прошло 4-е заседание совместной комиссии, где были выработаны конкретные рекомендации по режимам работы водохранилищ. Это снижает риск несогласованных действий, которые ранее могли усиливать паводковую нагрузку.

Круглосуточный штаб: реакция в режиме реального времени

С 1 марта работает оперативный противопаводковый штаб в круглосуточном режиме. В него включены сразу несколько министерств – от водных ресурсов до здравоохранения и цифрового развития.

Фактически это единый центр управления, который отслеживает гидрологическую обстановку и состояние населенных пунктов в режиме реального времени. Все службы переведены в повышенную готовность, а решения в случае ухудшения ситуации обещают принимать незамедлительно.

Казахстан подходит к паводкам 2026 года с более подготовленной системой, чем год назад. Есть цифровое моделирование, увеличенные проверки, рост штата и масштабные инфраструктурные проекты.

Однако остаются и уязвимости. Это неравномерная заполненность водохранилищ, незавершенные работы по очистке рек и наличие уже смоделированных зон риска.

Именно поэтому текущая стратегия строится не на предотвращении паводков как явления, а на управлении последствиями. И от того, насколько эффективно сработает эта система в пиковый период, будет зависеть главный показатель – безопасность людей.