Паводки под контролем ИИ: в Казахстане готовят необычный эксперимент

В Казахстане искусственный интеллект планируют привлечь к прогнозированию засух и паводков. С 2027 года новую систему собираются испытать в трех крупных водных бассейнах страны. Разработка должна помочь специалистам заранее оценивать водный баланс и природные риски.

В Послании народу Казахстана от 28 октября Президент Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на проблеме дефицита воды и необходимости цифрового учета водных ресурсов.

«Правительству и акиматам следует усилить контроль за водопотреблением, сократив потери в сетях и исключив нецелевое использование питьевой воды, в частности на автомоечных станциях», – заявил Глава государства.

О новой разработке рассказали 29 октября на VI Форуме ученых стран СНГ, который впервые проходит в Казахстане. Мероприятие организовали в Национальной академии наук при Президенте РК с участием представителей восьми государств.

Искусственный интеллект против засух и паводков

Казахстанские ученые совместно с китайскими академиками разрабатывают платформу DeepBAS. Она предназначена для анализа данных о состоянии водных ресурсов, прогнозирования засух, паводков и изменений водного баланса.

При поддержке Министерства водных ресурсов и ирригации в 2027 году планируется запустить пилотный проект в трех крупных водных бассейнах.

Пока система находится на стадии разработки. Какие бассейны выбраны для испытаний, в сообщении академии не уточняется.

Научные разработки должны приносить практическую пользу

На форуме представили и другие проекты, связанные с искусственным интеллектом.

Совместно с Корейским институтом научно-технической информации KISTI создан центр AI SilkNet. Его задача заключается в изучении научно-технологических направлений и поиске разработок, которые могут получить практическое продолжение.

Еще один проект, Qazaqstan AI for Science, предусматривает работу с искусственным интеллектом на разных этапах исследований, от обработки данных и выдвижения гипотез до экспериментов и проверки результатов.

Президент Национальной академии наук Ахылбек Куришбаев подчеркнул, что новые технологии не должны подменять работу исследователя.

«Искусственный интеллект может усиливать возможности исследователя, но не заменяет научный метод, критическое мышление и профессиональную ответственность. Окончательный вывод и решение должны оставаться за ученым. Именно такой подход необходим для доверия общества к новым технологиям», – заявил он.

От пшеничных полей до медицины

Ученые рассматривают возможности ИИ и для сельского хозяйства.

На базе Научно-производственного центра зернового хозяйства имени А. И. Бараева действует исследовательский полигон KazAgroCarbon площадью 70 гектаров. Там изучают запасы углерода в почве, выбросы парниковых газов и технологии карбонового земледелия.

В дальнейшем искусственный интеллект планируют привлекать к анализу агроклиматических данных и селекционным исследованиям.

На самом форуме обсуждают возможности ИИ в образовании, государственном управлении, персонализированной медицине, геномике, энергетике и изучении климата.

Встреча приурочена к 80-летию Национальной академии наук Казахстана. В ней участвуют ученые из Казахстана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Форум продлится до 30 октября. По итогам участники планируют принять рекомендации по совместным исследованиям и научному сотрудничеству.