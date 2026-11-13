Паводки за свой счёт? В Казахстане готовят новые правила страхования жилья

В Казахстане планируют внедрить систему обязательного страхования жилья от природных катастроф. Сейчас такой страховкой охвачено всего 3,2% жилищного фонда страны, хотя около 75% территории подвержено высоким рискам стихийных бедствий. Об этом сообщили на XIV Конгрессе финансистов Казахстана. На сессии «Страхование: ожидания регулятора и реальность страхового рынка» заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Нуржан Турсунханов представил основные направления реформирования отрасли.

По его словам, новая система обязательного страхования жилья позволит заранее формировать финансовые ресурсы для помощи пострадавшим от природных катастроф и снизить нагрузку на государственный бюджет. Сейчас значительная часть расходов на ликвидацию последствий крупных стихийных бедствий ложится именно на государство. Реформа затронет и автовладельцев. В частности, планируется внедрить механизм прямого урегулирования страховых случаев. Это означает, что после ДТП пострадавший сможет обратиться за возмещением непосредственно в свою страховую компанию, даже если виновник аварии застрахован у другого страховщика.

Кроме того, гражданам хотят предоставить право самостоятельно выбирать форму возмещения ущерба: получить денежную выплату или отправить автомобиль на ремонт на СТО страховой компании. Для более объективной оценки ущерба Ассоциация страховщиков будет вести единый справочник цен на запчасти и ремонтные работы. Изменения коснутся и стоимости страховых полисов. Регулятор предлагает перейти к единой модели обязательного страхования с гибкими тарифами.

Страховые компании смогут учитывать индивидуальные риски клиентов и самостоятельно устанавливать тарифы в рамках определённого коридора. Ещё одно нововведение касается страховых агентов. С 30 октября постановлением Агентства предусмотрено обязательное раскрытие размера комиссионного вознаграждения агентов в договорах и страховых полисах. В целом программа развития страхового рынка на 2026–2030 годы включает шесть стратегических направлений и 18 инициатив. Также подготовлен проект нового закона о рынке страхования, который планируют внести в Курултай до конца года.