Паводок в Непале разрушил дома и мосты: четыре человека пропали без вести
Стихия обрушилась на район Горкха ранним утром 11 октября и повредила инфраструктуру гидроэлектростанции.
11 Октября 2026, 21:02
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11 Октября 2026, 21:0211 Октября 2026, 21:02
159Фото: The Kathmandu Post
В результате внезапного паводка в районе Горкха в Непале разрушены жилые дома и мосты, четыре человека числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Как сообщает The Kathmandu Post, стихийное бедствие произошло ранним утром 11 октября на реке Будхи-Гандаки.
Мощный поток воды смыл несколько жилых домов, два подвесных пешеходных моста и один автомобильный мост.
Кроме того, паводок нанёс серьёзный ущерб строительной площадке гидроэлектростанции «Будхи-Гандаки», разрушив часть оборудования.
На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Судьба четырёх человек остаётся неизвестной.
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