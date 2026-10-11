Паводок в Непале разрушил дома и мосты: четыре человека пропали без вести

В результате внезапного паводка в районе Горкха в Непале разрушены жилые дома и мосты, четыре человека числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Как сообщает The Kathmandu Post, стихийное бедствие произошло ранним утром 11 октября на реке Будхи-Гандаки.

Мощный поток воды смыл несколько жилых домов, два подвесных пешеходных моста и один автомобильный мост.

Кроме того, паводок нанёс серьёзный ущерб строительной площадке гидроэлектростанции «Будхи-Гандаки», разрушив часть оборудования.

На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Судьба четырёх человек остаётся неизвестной.