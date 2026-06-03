Пчел поставят на учет: в Казахстане меняют правила для пасек
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В Казахстане обновляют правила работы пчеловодческой отрасли. Мажилис принял закон о внесении изменений в законодательство по вопросам пчеловодства, инициированный депутатами Парламента.
Одним из главных нововведений станет введение ветеринарных паспортов для пасек. С их помощью планируется вести учет пчеловодческих хозяйств, контролировать состояние пчел и своевременно проводить профилактические и лечебные мероприятия. Ожидается, что это поможет снизить риски распространения заболеваний и повысить ветеринарную безопасность в отрасли.
Закон также вводит ряд новых понятий, необходимых для развития селекционно-племенной работы. В законодательстве появятся определения таких терминов, как "племенная пчелиная матка", "трутень", "пункт инструментального осеменения" и "изолированный случной пункт".
Отдельное внимание уделено качеству продукции. Впервые на законодательном уровне закрепляется понятие натурального меда. Эта норма призвана усилить борьбу с фальсифицированной продукцией и обеспечить дополнительную защиту прав потребителей.
Для более эффективного использования медоносной базы и предотвращения споров между пчеловодами устанавливается минимальное расстояние между стационарными и кочевыми пасеками. Оно должно составлять не менее пяти километров.
Кроме того, местные исполнительные органы получат дополнительные полномочия. В их компетенцию войдет организация и проведение научных исследований, связанных с охраной, воспроизводством и использованием пчел.
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