Пчел поставят на учет: в Казахстане меняют правила для пасек

В Казахстане обновляют правила работы пчеловодческой отрасли. Мажилис принял закон о внесении изменений в законодательство по вопросам пчеловодства, инициированный депутатами Парламента.

Одним из главных нововведений станет введение ветеринарных паспортов для пасек. С их помощью планируется вести учет пчеловодческих хозяйств, контролировать состояние пчел и своевременно проводить профилактические и лечебные мероприятия. Ожидается, что это поможет снизить риски распространения заболеваний и повысить ветеринарную безопасность в отрасли.

Закон также вводит ряд новых понятий, необходимых для развития селекционно-племенной работы. В законодательстве появятся определения таких терминов, как "племенная пчелиная матка", "трутень", "пункт инструментального осеменения" и "изолированный случной пункт".

Отдельное внимание уделено качеству продукции. Впервые на законодательном уровне закрепляется понятие натурального меда. Эта норма призвана усилить борьбу с фальсифицированной продукцией и обеспечить дополнительную защиту прав потребителей.

Для более эффективного использования медоносной базы и предотвращения споров между пчеловодами устанавливается минимальное расстояние между стационарными и кочевыми пасеками. Оно должно составлять не менее пяти километров.

Кроме того, местные исполнительные органы получат дополнительные полномочия. В их компетенцию войдет организация и проведение научных исследований, связанных с охраной, воспроизводством и использованием пчел.