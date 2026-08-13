Педагогам Степногорска месяцами не возмещали командировочные

Одиннадцать педагогов из Степногорска прошли обучение и несколько месяцев ждали положенные им командировочные. Общая сумма невыплаченных денег превысила 1,8 млн тенге, передает BAQ.KZ.

Ситуация выяснилась после анализа, который провели прокуроры. Отдел образования Степногорска не возместил педагогам расходы, связанные с поездками на обучение, хотя такие выплаты предусмотрены трудовым законодательством.

Деньги не поступали в течение нескольких месяцев, задолженность перед работниками образования копилась.

После вмешательства прокуратуры отдел образования погасил долг полностью. Все положенные командировочные педагогам выплатили.

На этом разбирательство не закончилось. Должностных лиц, допустивших нарушение трудовых прав работников, привлекли к дисциплинарной ответственности.

В прокуратуре сообщили, что соблюдение трудового законодательства и выплаты работникам остаются на контроле.