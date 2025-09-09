В течение десяти дней на базе столичной бригады территориальной обороны 17 офицеров, 73 сержанта и рядовых запаса будут проходить интенсивную подготовку, передает BAQ.KZ.

Программа включает занятия по тактической, огневой, строевой, медицинской и инженерной подготовке. Особое внимание уделяется слаженности действий в составе взводов и рот, выполнению задач в условиях чрезвычайных ситуаций, а также охране важных объектов инфраструктуры.

"Воинские сборы – это важный элемент системы национальной безопасности. Мы не только актуализируем знания и навыки военнообязанных, полученные ими во время службы, но и обучаем их действовать в соответствии с современными требованиями территориальной обороны", – отметил начальник департамента по делам обороны города Астаны полковник Фархат Курмангажинов.

Участники сборов – представители самых разных профессий: инженеры, водители, педагоги, предприниматели, госслужащие. Все они временно оставили свои рабочие места, чтобы пройти подготовку и внести вклад в укрепление обороноспособности страны.

Среди участников – сотрудник квазигосударственного сектора старший лейтенант запаса Бауыржан Таттимбеков. Для него это уже вторые сборы – впервые он участвовал в них в 2018 году на базе Военного института Сухопутных войск.

"Сборы – отличная возможность восстановить навыки и получить новые знания. Для меня это способ внести реальный вклад в безопасность страны. Мы должны быть готовы встать на ее защиту в любой момент", – поделился Б. Таттимбеков.

В соответствии с действующим законодательством, на период прохождения воинских сборов за военнообязанными сохраняются рабочее место и средняя заработная плата.