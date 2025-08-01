Педагоги из "Баганашыла" сохранят работу: их примут в учреждения образования Алматы
В акимате города прокомментировали ситуацию.
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После череды скандалов вокруг алматинского детдома "Баганашыл" власти заверили: педагоги не останутся без работы, передает BAQ.KZ. Сотрудников учреждения планируют трудоустроить в организации, подведомственные Управлению образования города Алматы.
Такое решение было озвучено в ходе встречи с коллективом КГУ "Областной центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах". В диалоге приняли участие депутаты маслихата, члены Общественного совета города, представители Министерства просвещения, а также управлений образования Алматы и Алматинской области. На встрече обсуждались волнующие коллектив вопросы — в первую очередь касающиеся дальнейшей судьбы педагогов и воспитанников.
Информация об увольнении сотрудников детского дома не соответствует действительности. Кроме того, сами воспитанники детского дома "Баганашыл" продолжат проживать на территории своего Центра и учиться в городе Алматы, — отметили в акимате.
Ранее сотрудники детдома пожаловавшись на давление со стороны руководства. По их словам, из коллектива пытались уволить тех, кто защищал права детей в разгар истории с попыткой выселения воспитанников.
Ситуация вокруг детдома "Баганашыл" вызвала широкий общественный резонанс после сообщений о возможном переселении детей в Конаев. Общественники высказывали опасения, что территорию в престижном районе Алматы могут освободить под застройку.
В марте власти заявили, что речь идёт не о закрытии, а о реорганизации. Однако в июле депутат мажилиса Бакытжан Базарбек резко раскритиковал планы переселения, напомнив о прежних обещаниях. В ответ акимат предоставил пояснения, а уполномоченная по правам ребёнка Динара Закиева заверила: решение о переезде будет приниматься с учётом мнения детей.
Окончательную точку в вопросе поставил президент Касым-Жомарт Токаев, поручив отменить переселение воспитанников детдома из Алматы в Конаев.
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