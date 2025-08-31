  • 31 Августа, 15:57

Педагоги по профориентации начнут работать во всех школах с 2025 года

Молодёжь на 100% охвачена бесплатным техническим и профессиональным образованием.

Фото: Pixabay.com

С нового учебного года профориентация становится приоритетом уже со школьной скамьи — с 2025 года во всех школах начнут работать педагоги-профориентаторы, передает BAQ.KZ.

По информации министерства просвещения, молодёжь на 100% охвачена бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям.

"Подготовка ведётся по международным стандартам, законодательно закреплена возможность онлайн-обучения в колледжах. К концу года число студентов, обучающихся по целевому заказу с гарантией трудоустройства, достигнет 45 тысяч", - отметили в ведомстве.

