С нового учебного года профориентация становится приоритетом уже со школьной скамьи — с 2025 года во всех школах начнут работать педагоги-профориентаторы, передает BAQ.KZ.

По информации министерства просвещения, молодёжь на 100% охвачена бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям.