Педагоги по профориентации начнут работать во всех школах с 2025 года
Молодёжь на 100% охвачена бесплатным техническим и профессиональным образованием.
Сегодня, 15:16
Фото: Pixabay.com
С нового учебного года профориентация становится приоритетом уже со школьной скамьи — с 2025 года во всех школах начнут работать педагоги-профориентаторы, передает BAQ.KZ.
По информации министерства просвещения, молодёжь на 100% охвачена бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям.
"Подготовка ведётся по международным стандартам, законодательно закреплена возможность онлайн-обучения в колледжах. К концу года число студентов, обучающихся по целевому заказу с гарантией трудоустройства, достигнет 45 тысяч", - отметили в ведомстве.
