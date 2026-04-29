Педагоги выступили против передачи бюджета школ на районный уровень

Бюджет в сфере образования в Казахстане может быть передан с областного уровня на районный. Об этом на заседании Мажилиса заявил вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков. Корреспондент BAQ.KZ узнал мнение педагогов по данной инициативе.

Откуда появилась инициатива?

Первым этот вопрос в Мажилисе поднял депутат Нартай Сарсенгалиев.

«Вы знаете, мы уже направляли несколько депутатских запросов по этому вопросу. Мы поднимали его с трибуны Мажилиса. Потому что при поездках в сёла и районы акимы называют главной проблемой то, что бюджет образования остаётся на областном уровне и не доходит до районов, из-за чего проблемы школ и учебных заведений не решаются своевременно. Успеем ли мы реализовать решение о передаче бюджета с областного на районный уровень до нового учебного года?» - спросил депутат.

Вице-министр финансов Бауыржан Омарбеков сообщил, что предложенные депутатами поправки были всесторонне рассмотрены Правительством и получили полную поддержку. По его словам, предложение о передаче расходов на образование с областного бюджета обратно на районный уровень одобрено.

При этом расходы на организацию летнего отдыха детей и обеспечение горячим питанием, как и прежде, останутся на областном уровне.

Мнение ветерана педагогики

Член президиума общественного совета при Министерстве просвещения, педагог на пенсии Өмір Шыныбекұлы считает передачу школьного бюджета районам грубым и ошибочным решением.

«В 2015 году я направлял открытое письмо тогдашнему министру образования и науки Аслану Саринжипову. Тогда за сферу образования отвечало не Министерство образования. Мы требовали, чтобы за образование отвечали не акимы, а профильное министерство. Наш голос дошёл до руководства страны, письмо также направляла интеллигенция во главе с Шахановым. После этого началась борьба, и мы создали общественный фонд "Ағартушы"», - рассказал он.

По его словам, позже был принят Закон «О статусе педагога», повысились зарплаты учителей, а права педагогов стали чаще подниматься на государственном уровне.

Он также напомнил, что ранее районные акиматы полностью контролировали кадровые и финансовые вопросы школ.

«Когда бюджет школ был у районов, если обращался чей-то родственник или знакомый, руководители района просто звонили директору школы: "Возьми такого-то на работу, это нужный мне человек". И кадровые, и финансовые вопросы были под контролем акимата», - заявил педагог.

Он привёл пример из родного Толебийского района. По его словам, во время отпусков учителей могли отзывать на уборку улиц перед приездом гостей из других регионов.

Кроме того, учителей, по его словам, заставляли оформлять подписку на газеты, продавать билеты на концерты и заполнять залы на мероприятиях.

«Если снова передать бюджет районам, учителя опять станут рабами. Я сам пенсионер, но мне жалко внука. Кто будет его учить? Раб-учитель воспитывает раба», - заявил он.

По мнению педагога, министр просвещения не имеет отношения к этой инициативе и оказался между двумя сторонами - депутатами и учительским сообществом.

Что говорят об аттестации

Омир Шыныбекулы отметил, что система аттестации педагогов не отменена, а лишь временно приостановлена.

По его словам, ранее старая модель сопровождалась злоупотреблениями: покупались научные работы и тесты, из-за чего процедура теряла смысл. При этом сама аттестация, по его мнению, необходима, так как влияет на категорию педагога, уровень зарплаты и профессиональный рост.

«Стратегически это ошибочное решение»

Своё мнение также высказала директор алматинского педагогического колледжа ALT Ақмарал Турлыбекова. Она считает, что передача школьных бюджетов районам может стать серьёзной стратегической ошибкой.

«Почему? Потому что бюджеты регионов, особенно районов, далеко не всегда утверждаются в полном объёме. Кроме того, экономические возможности областей и районов заметно отличаются. В одних регионах хорошо развиты промышленность и малый бизнес, а в ряде северных, западных и восточных областей экономических трудностей немало», - сказала она.

По её словам, школы независимо от местоположения должны получать стабильное и равное финансирование. В противном случае разрыв в качестве образования между регионами будет только расти.

Она также отметила, что во многих небольших сёлах именно сферы образования, здравоохранения, правоохранительных органов и ЧС обеспечивают жителей доходами. Если школы не смогут работать полноценно, миграция населения в города усилится, а часть сёл может постепенно исчезнуть.

О научных статьях и профессиональном росте

Ақмарал Турлыбекова считает, что написание научных статей и разработка методик обучения должны оставаться частью профессии педагога. По её словам, именно практикующий учитель лучше всего понимает, какие методы действительно работают в классе.

Она также выступила за сохранение аттестации педагогов как важного инструмента оценки квалификации.

«Она развивает здоровую конкуренцию и стимулирует постоянное профессиональное развитие. Если педагог готов перейти на следующий уровень, накопил опыт и показывает реальные результаты, он сможет уверенно подтвердить свои знания и навыки», - отметила руководитель колледжа.

По её мнению, аттестация должна рассматриваться не как препятствие, а как возможность для карьерного роста и справедливой оценки труда учителя.