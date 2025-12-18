Специализированный межрайонный уголовный суд Павлодарской области рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина М. по обвинению в изнасиловании малолетней с применением насилия и использованием беспомощного состояния потерпевшей, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в суде, в силу требований законодательства обстоятельства данного дела не подлежали оглашению, в связи с чем разбирательство проходило в закрытом судебном заседании. Вина подсудимого была подтверждена показаниями малолетней потерпевшей, свидетелей, заключениями экспертиз, а также иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства.

Суд установил, что совершённое деяние относится к категории особо тяжких преступлений. За данное преступление уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

С учётом всех обстоятельств дела суд назначил М. наказание в виде 20 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними. Отбывать наказание осуждённому предстоит в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.