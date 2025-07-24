Педофила в Павлодарской области приговорили к пожизненному заключению
Суд квалифицировал преступление как особо тяжкое.
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23 июля 2025 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области рассмотрели уголовное дело по обвинению мужчины в изнасиловании несовершеннолетней с применением угроз, передает BAQ.KZ.
В связи с особым характером преступления дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. Вина подсудимого была подтверждена показаниями потерпевшей, свидетельскими показаниями, заключениями судебных экспертиз и другими доказательствами.
Суд квалифицировал преступление как особо тяжкое, за которое предусмотрено исключительно пожизненное лишение свободы. Учитывая обстоятельства дела и личность осужденного, суд назначил ему наказание в виде пожизненного заключения в колонии особого режима.
Приговор еще не вступил в законную силу.
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