Пекин назвал дату исторической встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин проведут трёхстороннюю встречу 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Информацию официально подтвердил МИД Китая, передаёт BAQ.KZ.

«19 ноября председатель КНР Си Цзиньпин проведёт в Шэньчжэне встречу глав Китая, России и США с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом», – говорится в сообщении китайского внешнеполитического ведомства.

Переговоры состоятся на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдёт 18–19 ноября.

Это будет первая трёхсторонняя встреча лидеров России, США и Китая в таком формате.

Ядерное оружие станет одной из главных тем

Одной из главных тем переговоров может стать сокращение ядерных вооружений. Ранее в Белом доме заявляли, что Дональд Трамп намерен обсудить с Путиным и Си Цзиньпином вопросы ядерного нераспространения.

Ожидается, что лидеры также затронут ситуацию вокруг Ирана.

При этом американские официальные лица не исключают, что переговоры станут лишь первым шагом к возможным договорённостям. Подписание нового соглашения по ядерным вооружениям пока не гарантировано.

Что известно о предстоящем саммите

Китайская сторона, подтверждая дату встречи, не уточнила её повестку.

Саммит АТЭС пройдёт под председательством Си Цзиньпина. Китайский лидер также выступит перед участниками форума.