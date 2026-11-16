Пекин назвал дату исторической встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
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Президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин проведут трёхстороннюю встречу 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Информацию официально подтвердил МИД Китая, передаёт BAQ.KZ.
«19 ноября председатель КНР Си Цзиньпин проведёт в Шэньчжэне встречу глав Китая, России и США с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом», – говорится в сообщении китайского внешнеполитического ведомства.
Переговоры состоятся на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдёт 18–19 ноября.
Это будет первая трёхсторонняя встреча лидеров России, США и Китая в таком формате.
Ядерное оружие станет одной из главных тем
Одной из главных тем переговоров может стать сокращение ядерных вооружений. Ранее в Белом доме заявляли, что Дональд Трамп намерен обсудить с Путиным и Си Цзиньпином вопросы ядерного нераспространения.
Ожидается, что лидеры также затронут ситуацию вокруг Ирана.
При этом американские официальные лица не исключают, что переговоры станут лишь первым шагом к возможным договорённостям. Подписание нового соглашения по ядерным вооружениям пока не гарантировано.
Что известно о предстоящем саммите
Китайская сторона, подтверждая дату встречи, не уточнила её повестку.
Саммит АТЭС пройдёт под председательством Си Цзиньпина. Китайский лидер также выступит перед участниками форума.
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