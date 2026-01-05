Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что Китай требует от Соединённых Штатов обеспечить личную безопасность президента Венесуэлы и его супруги, а также немедленно освободить их, передает BAQ.kz.

По словам представителя китайского внешнеполитического ведомства, действия США по насильственному задержанию главы венесуэльского государства и его жены и их вывозу за пределы страны являются грубым нарушением международного права.

"Китай выражает серьёзную обеспокоенность в связи с тем, что Соединённые Штаты насильственно задержали президента Николаса Мадуро и его супругу и вывезли их за пределы страны. Этот шаг США является явным нарушением международного права, базовых норм международных отношений, а также целей и принципов Устав ООН", — заявил Го Цзякунь.

Он подчеркнул, что Китай призывает США обеспечить безопасность президента Венесуэлы и его супруги, немедленно освободить их, прекратить попытки свержения правительства Венесуэла и решать возникающие разногласия исключительно путём диалога и переговоров.

В Пекине также отметили, что подобные действия подрывают основы международных отношений и создают угрозу региональной и глобальной стабильности.