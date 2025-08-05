Пекин уходит под воду: эвакуированы люди, объявлен "красный" уровень угрозы
Закрыты тысячи объектов.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В китайской столице введён наивысший уровень погодной опасности из-за проливных дождей. Как сообщили в городском штабе по борьбе с наводнениями, из различных районов Пекина эвакуированы более 82 тысяч человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на Синьхуа.
Стихия вынудила власти закрыть 201 туристическую зону, 3480 гостевых домов и 245 зон для кемпинга. Приостановлена работа на более чем 3200 строительных площадках.
Днём в понедельник пекинская метеослужба объявила "красный" уровень тревоги — это самый высокий уровень опасности в китайской четырёхуровневой системе предупреждений. По прогнозам, проливные дожди продолжатся с полудня 4 августа до утра 5 августа.
Одновременно активирован режим экстренного реагирования на наводнения высшего уровня. Особенно уязвимыми остаются районы Миюнь, Фаншань, Мэньтоугоу и Хуайжоу. Жителей призвали оставаться в безопасных местах, не выезжать на затопленные дороги и держаться подальше от рек и склонов.
Неделей ранее в результате наводнений в Пекине погибли 44 человека. Стихия затронула свыше 300 тысяч жителей, повреждено около 24 тысяч домов.
В понедельник также был повышен уровень экстренного реагирования на наводнения до третьего по значимости в национальной системе в Пекине, Тяньцзине, а также в провинциях Хэбэй и Гуандун. По прогнозам, в этих регионах ливни продолжатся до 5 августа.
Власти продолжают направлять дополнительные рабочие группы для помощи в проведении противопаводковых мероприятий.
Самое читаемое
- Костюмы Дженнифер Лопес вызвали политическую реакцию в Астане
- Семья из трёх человек погибла в жутком ДТП на трассе Астана - Петропавловск
- Скандал на концерте Джей Ло в Астане: нарушительницей оказалась жена полицейского
- Токаев встретился с алматинцами на Кок-Тобе
- Шакира может приехать в Казахстан следом за Дженнифер Лопес