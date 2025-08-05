В китайской столице введён наивысший уровень погодной опасности из-за проливных дождей. Как сообщили в городском штабе по борьбе с наводнениями, из различных районов Пекина эвакуированы более 82 тысяч человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на Синьхуа.

Стихия вынудила власти закрыть 201 туристическую зону, 3480 гостевых домов и 245 зон для кемпинга. Приостановлена работа на более чем 3200 строительных площадках.

Днём в понедельник пекинская метеослужба объявила "красный" уровень тревоги — это самый высокий уровень опасности в китайской четырёхуровневой системе предупреждений. По прогнозам, проливные дожди продолжатся с полудня 4 августа до утра 5 августа.

Одновременно активирован режим экстренного реагирования на наводнения высшего уровня. Особенно уязвимыми остаются районы Миюнь, Фаншань, Мэньтоугоу и Хуайжоу. Жителей призвали оставаться в безопасных местах, не выезжать на затопленные дороги и держаться подальше от рек и склонов.

Неделей ранее в результате наводнений в Пекине погибли 44 человека. Стихия затронула свыше 300 тысяч жителей, повреждено около 24 тысяч домов.

В понедельник также был повышен уровень экстренного реагирования на наводнения до третьего по значимости в национальной системе в Пекине, Тяньцзине, а также в провинциях Хэбэй и Гуандун. По прогнозам, в этих регионах ливни продолжатся до 5 августа.

Власти продолжают направлять дополнительные рабочие группы для помощи в проведении противопаводковых мероприятий.