Пекин ужесточает правила: владение дронами в городе запретят с ноября

Власти Пекина ввели новые ограничения на использование беспилотников в пределах города. С 15 ноября владение и хранение дронов, а также их ключевых компонентов на территории китайской столицы будет запрещено.

Как передает Associated Press, новые правила предусматривают запрет на несанкционированные полеты беспилотников. Административная территория Пекина объявлена зоной ограниченного воздушного пространства в целях обеспечения безопасности.

Ужесточение требований происходит поэтапно. В мае в городе уже вступил в силу запрет на продажу дронов, а с 15 ноября будет запрещено их хранение и владение.

За нарушение правил власти смогут конфисковывать беспилотники, а также применять штрафы в отношении физических лиц и компаний.

Кроме того, запрещен ввоз дронов в Пекин из других городов, в том числе туристами.

Решение об ужесточении правил было принято после инцидента в конце июня, когда небольшой летательный аппарат столкнулся с небоскребом в Пекине. В результате происшествия один человек погиб, еще 13 получили ранения.