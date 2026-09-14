Пекин ужесточает правила: владение дронами в городе запретят с ноября
Власти также ограничили полеты беспилотников и запретили ввоз устройств в столицу из других городов.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Власти Пекина ввели новые ограничения на использование беспилотников в пределах города. С 15 ноября владение и хранение дронов, а также их ключевых компонентов на территории китайской столицы будет запрещено.
Как передает Associated Press, новые правила предусматривают запрет на несанкционированные полеты беспилотников. Административная территория Пекина объявлена зоной ограниченного воздушного пространства в целях обеспечения безопасности.
Ужесточение требований происходит поэтапно. В мае в городе уже вступил в силу запрет на продажу дронов, а с 15 ноября будет запрещено их хранение и владение.
За нарушение правил власти смогут конфисковывать беспилотники, а также применять штрафы в отношении физических лиц и компаний.
Кроме того, запрещен ввоз дронов в Пекин из других городов, в том числе туристами.
Решение об ужесточении правил было принято после инцидента в конце июня, когда небольшой летательный аппарат столкнулся с небоскребом в Пекине. В результате происшествия один человек погиб, еще 13 получили ранения.
Самое читаемое
- Геннадий Головкин избран вице-президентом Спортивной ассоциации исламской солидарности
- Грубо нарушили требования служебной этики: в ДП Астаны объяснили увольнение сотрудниц
- Пособие по потере работы сократят с 2027 года — Минтруда уточнило сроки
- Трамп первым поздравил Токаева с 35-летием Независимости Казахстана
- Директора АУЭС в Актау арестовали по делу о мошенничестве