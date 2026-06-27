Пекло сменится ливнями: штормовое предупреждение объявили почти по всему Казахстану
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Казгидромет объявил штормовое предупреждение на 27 июня сразу для большинства регионов Казахстана. Синоптики прогнозируют сочетание опасной жары, гроз, сильных дождей, града и шквалистого ветра. На севере, западе и в центре страны ожидаются ливни, грозы, местами град и порывы ветра до 25 м/с. Непогода прогнозируется в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской и других областях.
Одновременно на юге и юго-востоке сохранится сильная жара. В Туркестанской области воздух прогреется до +40…+41 градуса, в Кызылординской — до +40, в Жамбылской — до +38, в Алматинской — до +39, в области Абай — до +37 градусов. В Алматы ожидается жара до +35…+36 градусов, в Астане днем пройдут дождь и гроза. В Актау также прогнозируются дождь и гроза. Во многих регионах страны сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Жителей просят соблюдать меры безопасности и учитывать погодные условия при планировании поездок.
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