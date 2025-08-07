Доходы государства от масштабного концерта Дженнифер Лопес, прошедшего в Астане, пока не подсчитаны. Об этом заявил вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков на пресс-конференции в Правительстве, передает BAQ.KZ.

По его словам, точные данные о налоговых поступлениях от мероприятия требуют времени.

"Этот концерт сейчас активно обсуждается. Есть предварительная информация, предоставленная организатором. Чтобы точно установить, сколько налогов поступило - будь то прямые или косвенные - требуется время. Думаю, на этот вопрос более корректно ответят Министерство финансов и Министерство туризма и спорта", - сказал Омарбеков.

Ранее в правительстве сообщали, что концерт привлёк 15 тысяч туристов, принёс 6,5 млрд тенге прибыли и обеспечил около 400 млн тенге налоговых отчислений. Однако официального подтверждения этих цифр от профильных министерств пока нет.

Организаторы мероприятия и власти заявляли о туристическом, имиджевом и экономическом эффекте, который он должен был принести. Однако после громкого шоу в центре общественного внимания оказалась не сцена, а реальные финансовые итоги - которые, судя по всему, ещё только предстоит озвучить.