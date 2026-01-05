С 1 января 2026 года в Казахстане вступило в силу повышение размеров всех видов государственных пособий, а также базовой и солидарной пенсий на 10%. Индексация проведена в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, передает BAQ.kz.

По данным Минтруда РК, по поручению Главы государства с 2023 года реализуется пятилетний план поэтапного увеличения базовой пенсии: минимальный размер доводится до 70%, а максимальный — до 120% от величины прожиточного минимума.

В результате с 1 января 2026 года:

минимальный размер базовой пенсии составил 35 596 тенге (70% от прожиточного минимума);

максимальный размер базовой пенсии увеличен с 110% до 118%, что эквивалентно 60 005 тенге.

Пример расчёта пенсии

Так, 70-летний пенсионер, вышедший на пенсию в 2019 году, в 2025 году получал из бюджета 171 588 тенге, включая:

базовую пенсию — 50 851 тенге,

солидарную пенсию — 120 737 тенге.

С учётом повышения с 1 января 2026 года его общая пенсия увеличилась до 192 816 тенге, из которых:

базовая пенсия — 60 005 тенге,

солидарная пенсия — 132 811 тенге.

Указанные суммы не включают выплаты из ЕНПФ.

Повышение государственных пособий

Также с 1 января 2026 года увеличены размеры ряда государственных пособий:

пособие при рождении ребенка: на 1-го, 2-го и 3-го ребенка — с 149 416 до 164 350 тенге; на 4-го и последующих детей — с 247 716 до 272 475 тенге;

пособие многодетным семьям: при 4 детях — с 63 030 до 69 330 тенге; при 10 детях — с 157 280 до 173 000 тенге;

пособия для лиц с инвалидностью: I группа — с 101 702 до 111 872 тенге; II группа — с 81 362 до 89 498 тенге; III группа — с 55 474 до 61 021 тенге.



Кроме того, на 10% увеличены социальные выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца, осуществляемые из Государственного фонда социального страхования. Эти выплаты назначаются дополнительно к государственным пособиям из бюджета.

Размер таких выплат рассчитывается индивидуально и зависит от уровня дохода за последние два года, стажа участия в системе обязательного социального страхования, коэффициентов утраты трудоспособности и количества иждивенцев.