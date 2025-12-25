С 1 января 2026 года в Казахстане увеличатся размеры пенсионных выплат и ряда социальных пособий. Об этом на брифинге в Службе коммуникаций сообщила руководитель Департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по Астане Дамежан Садвокасова, передает BAQ.KZ.

Согласно проекту закона "О республиканском бюджете на 2026–2028 годы", с 1 января будут обновлены основные показатели, применяемые при расчете социальных выплат и пенсий. Месячный расчетный показатель (МРП) составит 4 325 тенге.

Размер минимальной пенсии повысится до 69 049 тенге, прожиточный минимум — до 50 851 тенге. Минимальный размер базовой пенсии составит 35 596 тенге, а минимальная заработная плата — 85 000 тенге.

По словам Дамежан Садвокасовой, пенсионные выплаты по возрасту и выслуге лет увеличатся на 10%. Максимальный доход, учитываемый при расчете вновь назначаемой пенсии, составит 55 МРП или 237 875 тенге.

Базовая пенсионная выплата рассчитывается в процентном отношении к прожиточному минимуму: при стаже участия в пенсионной системе до 10 лет — 70% от ПМ, за каждый год выше 10 лет — +2%, максимум 118% ПМ. Таким образом, максимальная базовая пенсия с 1 января 2026 года составит 60 005 тенге. Изменения коснутся как новых пенсионеров, так и уже вышедших на пенсию.

Кроме того, с 2026 года увеличиваются государственные социальные пособия по инвалидности и случаю потери кормильца. Так, выплаты по инвалидности I группы составят 111 873 тенге, II группы — 89 498 тенге, III группы — 61 022 тенге. Социальные выплаты из Фонда социального страхования по случаю потери трудоспособности и кормильца также вырастут на 10%.

Пересчитываются размеры ряда других пособий: по рождению ребенка, уходу за ребенком, погребение, многодетным семьям, матерям-героиням, а также пострадавшим от Семипалатинского испытательного ядерного полигона.

Кроме того, будет увеличен размер государственных пособий родителям, опекунам и лицам, осуществляющим уход за ребенком с инвалидностью I группы.