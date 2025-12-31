В Казахстане в 2025 году все социальные обязательства государства были выполнены своевременно и в полном объеме. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова, подводя итоги работы ведомства и обозначая приоритеты на следующий год, передает BAQ.kz.

В настоящее время за счет средств республиканского бюджета реализуется 41 вид социальных выплат, включая базовую и солидарную пенсии, размеры которых ежегодно индексируются. С начала года на выплату пенсий и пособий направлено около 5,9 трлн тенге, получателями стали более 4,6 млн человек, в том числе 2,5 млн пенсионеров и 2,1 млн получателей государственных пособий.

С 1 января 2025 года минимальный размер базовой пенсии был увеличен до 70%, а максимальный – до 110% от прожиточного минимума. Поэтапно повышается ставка обязательных пенсионных взносов работодателей – к 2028 году она достигнет 5%. В накопительной пенсионной системе сегодня участвуют 65% занятого населения.

Рынок труда и занятость

Реализация мер содействия занятости позволила снизить уровень безработицы до 4,6%, несмотря на выход на рынок труда порядка 300 тыс. молодых специалистов. С начала года трудоустроено более 820 тыс. человек.

Активными мерами содействия занятости охвачено 296 тыс. граждан, включая 9 239 представителей социально уязвимых категорий, получивших гранты до 400 МРП на реализацию бизнес-инициатив. Еще 478 тыс. казахстанцев прошли обучение и профориентацию.

В 2025 году также были усилены требования к работодателям при организации субсидируемых рабочих мест. Обновленные нормы направлены на повышение прозрачности процедур и обеспечение реального трудоустройства участников госпрограмм.

Квалификации и безопасность труда

В рамках развития Национальной системы квалификаций разработано и актуализировано 132 профессиональных стандарта, охватывающих более 1,1 тыс. профессий, из которых 600 – рабочие.

Принятые меры по охране труда позволили снизить уровень производственного травматизма на 6,5%, а смертность – на 4,5%.

Государственные инспекторы труда защитили права 55,1 тыс. работников, погашена задолженность по заработной плате на сумму 2,2 млрд тенге. Работодателям выдано 3 781 предписание, наложены штрафы на 470,7 млн тенге.

Поддержка людей с инвалидностью

Продолжается переход на проактивный формат установления инвалидности – он уже охватывает более 50 нозологий. В таком формате рассмотрено 99,6 тыс. заявок, из них 66,2 тыс. – независимыми экспертами.

Запущен пилотный проект ускоренного установления инвалидности по нозологиям с необратимыми изменениями организма. Срок процедуры сокращен до одного рабочего дня.

Через Портал социальных услуг помощь получили более 522 тыс. человек, услугами инватакси воспользовались 27 тыс. граждан. По стране полностью адаптировано свыше 24 тыс. объектов.

С 2025 года введено лицензирование центров специальных социальных услуг и переход на подушевое финансирование. Выдано 582 лицензии, услуги получают более 94 тыс. человек.

Цифровизация и миграционная политика

Ведется внедрение Единой цифровой платформы соцподдержки, которая позволит перейти от категориального принципа к критериям нуждаемости на основе скоринговой модели благосостояния семей.

Также сформированы новые подходы миграционной политики до 2030 года. Акцент будет сделан на учет миграционных потоков, защиту прав граждан Казахстана за рубежом, привлечение квалифицированных специалистов и поддержку этнических казахов.