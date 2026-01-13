В Степногорске расследуется уголовное дело по факту крупного интернет-мошенничества. Жертвой преступников стал 80-летний пенсионер, который по указанию злоумышленников снял все сбережения и перевёл их на счета третьих лиц, сообщает BAQ.KZ, ссылаясь на Департамент полиции Акмолинской области.

Как установлено в ходе досудебного расследования, 3 декабря мужчине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками отдела кадров по прежнему месту работы. Они заявили о якобы участившихся случаях мошенничества в отношении пожилых граждан и предупредили о возможных финансовых проверках.

Злоумышленники сразу выстроили психологическое давление, убедив пенсионера в срочности ситуации и потребовав никому не сообщать о телефонных разговорах. В течение трёх дней аферисты поддерживали постоянный контакт с потерпевшим, вводя его в заблуждение и полностью контролируя его действия.

В результате мужчина самостоятельно снял со своего депозитного счёта 10 млн тенге, а также собрал ещё более 2 млн тенге личных сбережений. Все деньги он перевёл тремя транзакциями на заграничные счета, указанные мошенниками. Общий ущерб превысил 12 млн тенге.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, устанавливаются лица, причастные к преступлению.

Правоохранительные органы в очередной раз напоминают, что сотрудники банков, полиции и госорганов не требуют перевода денежных средств по телефону или на счета третьих лиц. Полицейские также просят жителей региона регулярно разъяснять пожилым родственникам распространённые схемы мошенничества и поддерживать с ними постоянную связь, поскольку именно пенсионеры чаще всего становятся жертвами подобных афер.