93-летний житель Павлодара Сагадат Жумабаев совершил по-настоящему благородный поступок: он передал все свои накопления за 14 лет - 3,6 миллиона тенге - детям с ограниченными возможностями, передает BAQ.KZ со ссылкой на pavlodarnews.kz. Эти деньги пенсионер собирал для паломничества в Мекку, но когда поездка стала невозможной, он решил отдать их тем, кто действительно нуждается в помощи.

Родом из села Байконыс района Теренколь, Сагадат-ата остался один - жена и дети давно ушли из жизни. Уже десять лет он живёт в доме престарелых и всё это время откладывал деньги на хадж - обязательное паломничество для каждого мусульманина. В 2022 году он даже оформил загранпаспорт, но из-за возраста и отсутствия сопровождающего ему отказали.

"В 2022 году оформил загранпаспорт, был готов и физически, и финансово. Но мне отказали в поездке, так как я старше 65 лет. Сейчас, конечно, здоровье уже не то, а для хаджа нужен сопровождающий. К сожалению, такой возможности нет. Поэтому решил собранные деньги отдать нуждающимся детям", – говорит Сагадат Жумабаев.

Все средства пенсионер передал в коррекционный центр "Болашак", где воспитываются дети с особыми потребностями. Каждый из 30 ребят получил по 120 тысяч тенге.